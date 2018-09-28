У Львові діє програма для військових, які хочуть здобути нову професію

Пройти соціальну адаптацію та навчитися новому можуть військовослужбовці за допомогою проекту «Україна-Норвегія». «Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їхніх сімей в Україні».

Після військової служби, а ще гірше – війни, військові не завжди бачать себе у цивільному світі. Вже четвертий рік поспіль НУ «Львівська політехніка»в рамках проекту допомагає їм знайти себе та опанувати новий фах. Головними координаторами зі сторони Норвегії є Університет Норд, а від України – Міжнародний фонд соціальної адаптації. Навчання є безкоштовним. За цей період перекваліфікацію пройшли понад 300 осіб.

Координатор Проекту «Україна-Норвегія» у Львівській політехніці Тетяна Шаповалова розповіла, що напрям навчання змінюється в залежності від потреб ринку. Цього року популярним стало ІТ спрямування.

«Львів є столицею ІТ-спеціальностей. Ми звернулися до роботодавців таких компаній і детально вивчили вимоги для потенційних працівників. Деякі компанії, що були на відкритті семестру, розглядають можливість прийняти на роботу одразу після завершення навчання», – поділилася Тетяна Шаповалова.

Учасників відбирають за рівнем володіння англійською мовою та мотивацією до навчання і працевлаштування, які визначають після проходження тестів та анкетування. Цілий семестр студенти навчатимуться теорії та практикуватимуть новий фах, а по закінченню отримають аж три документи: свідоцтва від Університету Норд та НУ «Львівська політехніка», а також сертифікат від Міністерства закордонних справ Норвегії .

За словами координатора проекту Тетяни Шаповалової, 70% людей після перекваліфікації працевлаштувалися, піднялися кар’єрною драбиною, або ж започаткували власну справу.

Таким прикладом є колишня військова, а зараз координатор такого ж проекту в Ужгороді, Ольга Костянець. Жінка звільнилася з лав військовослужбовців та вирішила піти вчитися:

«Після звільнення не знала чим зайнятися. Відчувала, що потрібно спрямувати свої ресурси та сили у інший напрямок, аби рухатись у сучасному світі. Я шукала щось для себе та натрапила на цей проект».

Ольга переїхала з рідного Закарпаття до Львова на період навчання. Обрала англійську мову та цифрові комунікації, адже працювала зв’язківцем і цей напрям є дуже близьким.

«Львів – місто соціально активних людей. Воно вивело з польоту над прірвою у якій ми зависаємо після армії», – пояснює жінка.

Після закінчення навчання Ольга Костянець повернулася додому та разом з однодумцями впровадила проект «Україна-Норвегія» в Ужгородському університеті. Військові мають змогу навчатися туризму та готельно-ресторанній справі. Це еко-ферми, виробництво крафтового пива та сирів – усе те, що так люблять туристи приїжджаючи у Закарпаття.

Окрім цього, Ольга разом із колегами започаткували менторський супровід: викладач співпрацює зі студентами не лише протягом періоду навчання, а й після його завершення.

До програми перекваліфікації можуть долучатися не лише військовослужбовці та учасники бойових дій, а й члени їхніх родин.