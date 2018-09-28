Стало відомо, коли розпочнеться тендер на демонтаж Монументу Слави

У Галицькій райдержадміністрації запевняють, що вже готуються до проведення тендеру серед компаній-підрядників, які готові провести демонтаж Монументу Слави.

Прес-служба Міської ради повідомила «Львівській газеті», що конкурс розпочнеться за два тижні. Проте, точну дату не називають.

На початку місяця заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко розповів, що і як роблять держслужбовці, аби владнати проблему:

«Для вирішення питання щодо подальшого експонування Монументу Слави на вулиці Стрийській було створено робочу групу. Під час одного із засідань прийняли рішення обстежити усі елементи цієї конструкції. Під час обстеження виявили, що найвища стела перебуває у гостроаварійному стані. Тому її обгородили. Наступним кроком, який тривав кілька місяців, було отримання технічних висновків щодо того, як саме має здійснюватися демонтаж. Це було найважче питання, адже сама конструкція є досить складною і її не можна забрати простим краном. Наступним нашим кроком буде оголошення тендеру на ці роботи».