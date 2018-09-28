Сніг чи «бабине літо»: чого чекати на Львівщині у жовтні

Синоптики розповіли, якою буде погода у другий місяць осені

За прогнозами, жовтень буде теплішим, ніж зазвичай і з мінімальною кількістю опадів. Про це «Львівській газеті» розповіла синоптик Львівського гідрометцентру Олександра Тузяк.

Температура у першій декаді місяця становитиме 10-18 градусів тепла. Вночі можливий спад температури нижче нуля. У ранкові години можливі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі.

У другій декаді місяця прийде «бабине літо». Протягом усього тижня температура не опускатиметься нижче 18 градусів тепла. Максимальна температура повітря сягне 22 градусів за Цельсієм.

У третій декаді жовтня прогнозується більша кількість опадів. Вдень температура коливатиметься від 10 до 18 градусів. Вночі – від 0 до -5. Снігу у жовтні не передбачається.