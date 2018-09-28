Частину Львова завтра перекриють: де і коли?

Цієї суботи, 29 вересня, у Львові відбудеться Забіг сили Race Nation. У зв’язку з цією подією, на деяких вулицях міста обмежать рух автомобільного транспорту. Про це повідомили в управлінні транспорту Львівської міської ради.

Зверніть увагу, з 9:00 до 13:00, ви не зможете пересуватись такими вулицями:

Опришківська;

М. Кривоноса;

Кордуби;

Заклинських.

Тож, якщо ви плануєте у суботу важливі зустрічі чи події, не забудьте врахувати факт перекриття вищевказаних шляхів. В управлінні транспорту ЛМР також додали, що об’їхати перекриті ділянки доріг можна вулицею Б. Хмельницького або ж через Кривчиці.

Нагадаємо,…