«Знову черги – 24 години»: Українці обурені ситуацією на кордоні

Ще у вівторок керівник прес-служби Західного регіонального управління ДПСУ Володимир Шеремет запевняв нас, що жодних черг на пунктах пропуску на українсько-польському кордоні немає і бути не може. Однак, вчора страйк польських прикордонників майже паралізував рух на перетині кордону.

За даними ДФС у Львівській області, сьогодні ситуація на кордоні виглядає наступним чином:

Рава-Руська – Хребенне: вантажівок – 138, легкових авто – 60;

Грушів – Будомеж: вантажівок – 0, легкових авто – 90;

Краковець – Корчова: вантажівок – 135, легкових авто – 130;

Шегині – Медика: вантажівок – 121, легкових авто – 150.

У соціальних мережах водії, які стоять на кордоні, діляться своїми фотографіями та гнівними дописами і поряд з тим не забувають жартувати. Так, один з користувачів запропонував перелетіти держкордон гелікоптером.

Інший водій вантажівки пише:

«Де наші обіцяні владою КПП. Знову черги на кордоні у 24 години».

Як повідомляла “Львівська газета” раніше, на українсько-польському кордоні сформувались черги з сотень автомобілів