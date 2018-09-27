Хто зірвав підготовку до опалювального сезону у Новояворівську та Новому Роздолі?

Новояворівська та Новороздільська теплоенергоцентралі (ТЕЦ, – ЛГ) вже другий місяць без газу, відповідно, не можуть подавати гарячу воду населенню і проводити підготовку до опалювального сезону.

«Львівська газета» вже розповідала про те, що теплогенеруючі підприємства «Енергія – Новояворівськ» та «Енергія – Новий Розділ» були змушені зупинити роботу через відмову державної компанії-монополіста «Нафтогаз України» продовжити угоди на поставку блакитного палива.

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Столичний Солом’янський суд заарештував майно теплоенергоцентралей у справі про ймовірне заволодіння природним газом, до якого, на думку слідчих, причетні колишні керівники ТЕЦ.

За рішенням суду, майно обидвох компаній передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА, – ЛГ). Завдання АРМА – знайти нового управителя для «Енергій».

Через офіційне листування представників ТЕЦ із «Нафтогазом» та АРМА простежується боротьба перших за блакитне паливо і двох останніх – за те, щоб його не постачати.

25 липня

«Енергія-Новояворівськ» звертається до «Нафтогаз України» з проханням переукласти договір на постачання п’яти тисяч кубометрів газу у серпні цього року.

Обидві «Енергії» мали угоди із «Нафтогазом» на постачання палива терміном до 31 серпня 2018-го. Проте державна компанія протягом року відмовлялася переукласти основні договори. Мовляв, ціна на газ не стабільна, тому працюємо за додатковими. Тобто щоразу на постачання газу компанії підписували нові короткотривалі угоди.

1 серпня

«Нафтогаз» відповів «Енергії», що не може продовжити угоду через лист АРМА, який надійшов у липні 2018-го. Буцімто у ньому Агентство повідомило: ТЕЦ під його опікою і допоки не визначено нового управителя, «Енергія» не має особи, уповноваженої підписувати договори.

1 серпня

«Енергія» вчергове звертається до «Нафтогазу» стосовно продовження угоди на поставку блакитного палива і наполягає: суд наклав арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування майном, але ТЕЦ при цьому не заборонена діяльність, у тому числі укладання будь-яких угод, виробництво тепло-, електроенергії тощо. АРМА ж має лише визначити управителя, а не здійснювати господарську діяльність.

«Обов’язок щодо здійснення управління майном залежить від того, чи провело АРМА державну реєстрацію, якщо так, то саме воно відповідає за управління активами, а якщо – ні, то управління активами продовжує здійснювати власник», – пояснює юрист Олексій Жданов. Щодо державної реєстрації майна ТЕЦ, – то її проведено не було.

8 серпня

«Нафтогаз» знову відмовив, посилаючись на 21 статтю Закону Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Мовляв, управителя «Енергії» ще не визначено, тож і особи, уповноваженої здійснювати правочини, пов’язані із газопостачанням на об’єкти арештованого майна – немає. Слід зазначити, що постачання газу та вироблення енергії – це діяльність, а не майно.

«Якщо майно передано в управління і на нього накладено арешт, припускаю, що із правом заборони користування, то «Нафтогаз» не може укладати договір ні з АРМА, яке не здійснює діяльність у сфері енергетики, ні з власником, позбавленим права користування своїми активами, – зазначає Жданов. – Але АРМА не вчиняла дій щодо їх державної реєстрації, тож в «Нафтогазу» не було жодних перешкод для укладення договорів на постачання палива з власником активів». Вочевидь, «Нафтогаз» так не вважає, але, попри це, для чогось звернувся до Агентства за роз’ясненням ситуації.

14 серпня

«Енергія» просить АРМА надати документи про взяття в управління майна ТЕЦ, накладення на нього обтяжень та решту документів, що стосуються ухвали суду.

22 серпня

АРМА каже, що майно ТЕЦ є речовим доказом у кримінальному провадженні, тож поширювати пов’язані із ним документи може лише з дозволу слідчого або прокурора, відповідно – не може надати їх «Енергії». Крім того, запитувана інформація є службовою, а отже доступ до неї надається у виняткових випадках, наприклад, у разі загрози національній безпеці.

Проте юрист Олексій Жданов наполягає: «Відповідно до положень КПК України, товариство, у нашому випадку «Енергія», має право отримувати процесуальні документи, що прийняті відносно належного йому майна».

16 серпня

«Енергія» пояснює АРМА, що ТЕЦ є критично важливими об’єктами інфраструктури. Вони становлять підвищену екологічну небезпеку, стратегічно важливі для функціонування економіки та безпеки держави, але у зв’язку із судовим рішенням, діями та бездіяльністю Агентства змушені призупинити роботу. Зокрема, «Нафтогаз» відмовив у постачанні газу, тож, всупереч вимогам статті 16 Закону України Про житлово-комунальні послуги, ТЕЦ можуть припинити тепловодопостачання.

У зв’язку із цим «Енергія» просить надати документи, що регламентують порядок, терміни проведення конкурсу з визначення управителя, кваліфікаційні вимоги до учасників та інформацію про те, хто відповідальний за господарку підприємства до оголошення переможця.

23 серпня

АРМА охоче розказує про умови проведення конкурсу, а от відповіді на питання, хто сьогодні може управляти майном – уникає. Агентство лише зазначає, що воно точно не має таких повноважень.

20 серпня

Енергія повідомляє «Нафтогаз» про те, що в липневому листі АРМА перевищило службові повноваження, адже суд не наділяв Агентство правом оперативного управління або фінансово-господарської діяльності, тому просить надати копію листа.

31 серпня

«Нафтогаз» надсилає копію листа Агентства. Отже, 18 липня АРМА повідомило газового монополіста про те, що опікується майном ТЕЦ і за Законом має його або продати, або передати в управління. Агентство не забороняє постачати газ на ТЕЦ до призначення управителя, а лише цікавиться думкою «Нафтогазу» з приводу «особливостей управління вказаним майном». Позицію «Нафтогазу» у цьому питанні якнайкраще ілюструє кількість відмов «Енергії» в укладанні угод на продаж блакитного палива.

9 серпня

«Енергія» просить АРМА роз’яснити, хто і як має укладати угоди, складати первинні документи, пов’язані із фінансово-господарською діяльністю, та виконувати їх. Також «Енергія» просить надати дозвіл дійсному керівникові укладати угоди з «Нафтогазом» на постачання блакитного палива.

Цікаво, що на цей лист АРМА відповіло лише за місяць, акурат перед тим, як оголосити нового управителя!

6 вересня

АРМА повідомляє «Енергію» про те, що, попри тимчасовий арешт майна ТЕЦ, вона не позбавлена права власності, тож до призначення управителя несе зобов’язання по угодах з утримання активів, у тому числі: водо-, тепло-, електропостачання, утримання прибудинкової території, сплату податків тощо.

Нагадаємо, що з початку серпня «Нафтогаз» також просив в АРМА подібне роз’яснення, проте, здається, Агентство так і не спромоглося його надати, адже «Нафтогаз» продовжував бомбардувати «Енергію» відмовами.

30 серпня

На чергове прохання «Енергії» зважити на стратегічне значення ТЕЦ і вирішити питання із постачанням газу «Нафтогаз» вчергове відмовив, вкотре наполягаючи на тому, що «ТОВ «Енергія-Новояворівськ» позбавлене права управління своєю власністю».

Усю переписку можна вмістити у два речення: Агентство каже «Нафтогазу», що активи «Енергії» у його розпорядженні, на цій підставі «Нафтогаз» відмовляє їй у постачанні блакитного палива, але все ж таки звертається за роз’ясненням до Агентства, яке не поспішає з відповіддю. Поки АРМА з «Нафтогазом» грають у бюрократичну копанку, відповідальність за відсутність газу, а отже гарячої води у кранах громадян і зрив опалювального сезону, несе ТЕЦ.

Виглядає так, наче «Нафтогаз» й АРМА діяли у змові. Навмисно тягнули час, аби не постачати газ на ТЕЦ до призначення нового управителя. Ймовірна мета цієї оборудки: максимально дискредитувати «Енергію» перед жителями Новояворівська та Нового Роздолу, аби підготувати ґрунт до приходу нового, можливо, не випадкового управителя.

До слова, 19 вересня АРМА оголосило переможця конкурсу. Новим управителем обидвох «Енергій» стало приватне підприємство «ГАРАНТ ЕНЕРГО М».