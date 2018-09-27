В аеропорту «Львів» презентують етнопоказ за участі жінок-військових
Захід організовують з метою підтримати моральний дух військових
Сьогодні у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького відбудеться етнопоказ за участі жінок-учасниць бойових дій на Сході України, волонтерок та військових журналісток
Як повідомляють у прес-службі Львівської ОДА, у програмі:
– Етнопоказ вбрання з вишитими мотивами відомих українських дизайнерів;
– Експозиція 20 картин 7 сучасних живописців з усієї України;
– Мурали «Українські Амаzонки», на яких зображено сучасних жінок-військових у строях з Півночі, Півдня, Заходу та Сходу України;
– Демонстрація старовинних строїв з колекцій традиційного вбрання з різних регіонів України.
Додамо, захід організовують з метою підтримати моральний дух військових та провести урочистості до Дня захисника України, який святкують 14 жовтня.