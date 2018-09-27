Близько двохсот львів’ян отримали штрафи за заміну дерев’яних вікон

Як поміняти старе дерев'яне вікно і не наразитись на штраф? – «Львівська газета» дізналась алгоритм дії

Не хвилюйтеся завчасно – йдеться про власників квартир в історичній частині міста. Здавалося б, хіба це проблема, замінити старе вікно? Однак, на практиці все набагато серйозніше, ніж ви можете собі уявити.

Вік більшості будинків у центрі Львова поважний, окрім того вони охороняються як пам’ятки історії, тож такі прості речі як перепланування, заміна вікон, ремонт балкону – для власників частини історичних об’єктів – можуть стати причинами для штрафів. Діють певні обмеження, зокрема, заборонено дерев’яні вікна замінювати пластиковими.

Аби дізнатися більше про проблему та шляхи її вирішення «Львівська газета» звернулася до начальника Управління охорони історичного середовища ЛМР Лілії Онищенко та юриста цієї установи і за сумісництвом члена комісії щодо порушень на пам’ятках архітектури Олега Хандина.

Діалог влади і львів’ян

Пані Онищенко каже, часто влада Львова, шукаючи діалог з власниками таких квартир, навіть допомагає фінансово. Щоправда, не у 2018 році:

– До цього року у Львові діяв проект GIZ , який дофінансовував заміну вікон, при неможливості їх реставрації. Це було 30% на 70% – мешканець і влада відповідно. Понад 1000 вікон було відреставровано завдяки цьому проекту. Цього року проект дійсний лише для брам, а з наступного року ми відновимо його дію й на вікна. Яким буде фінансування поки що невідомо, все залежить від діалогу з міською радою.

Алгоритм дій буде таким: власники квартир, що входять до переліку об’єктів історичної спадщини, повинні звернутися зі своєю проблемою до Управління охорони історичного середовища ЛМР. Після цього до них завітають фахівці, які оцінять стан вікна та вирішать: реставрація чи заміна. І вже тоді – виконання відповідних робіт.

За словами члена комісії щодо порушень на пам’ятках архітектури Олега Хандина, така співпраця є унікальною практикою в межах нашої країни. Влада інших міст, багатих на історичні пам’ятки, залишає своїх мешканців наодинці з законом.

Порушуєш – плати

Якщо ж мешканці архітектурних пам’яток, все-таки, самовільно замінюють дерев’яні вікна пластиковими – відповідальності не уникнути. З 2 березня цього року діє комісія ЛМР щодо порушень на пам’ятках архітектури. Саме ці люди й можуть виписати вам штраф, якщо ви зневажаєте закон.

Протягом декількох місяців комісія розглянула 184 справи і за всіма ними виписала штрафні санкції. З львів’ян-порушників стягнули 259 тисяч 250 гривень.

– Розмір штрафу варіюється від 850 гривень до 1700 для фізичних осіб, а для юридичних – це 170 тисяч гривень. Яку суму має сплатити порушник – залежить від того, скільки вікон замінено неправомірно,– пояснив нам Олег Хандина. – До речі, штрафи тепер отримуватимуть не лише власники квартир, які замовили заміну вікон, а й ті, хто ці послуги надав.

Комісія, яка накладає штрафи, має комплексний підхід, тобто будинок вони розглядають цілісно. Головне для них – збереження і відновлення фасаду будівлі. Фасадна частина спочатку повністю обстежується, а після цього складаються протоколи (за ст.192 КУпАП), потім – засідання комісії, і лише тоді – штрафні санкції.

Якщо ви вже замінили вікно і заплатили гроші за порушення, протягом наступного місяця після отримання штрафу і підписання охоронного договору ви повинні своє нове пластикове вікно замінити дерев’яним, інакше – проблем не уникнути.

Цікаво, що у червні одна львів’янка, яка отримала штраф – подала позов до суду щодо оскарження штрафу. Жінка стверджує, що вікна у квартирі замінили попередні власники, тож вона щиро не розуміє чому платити має вона. Фінал цієї справи поки невідомий.

Погляд зсередини

Як бути тим, хто не має грошей, аби замінити старе трухляве вікно вже зараз? Поки відповідь одна – чекати наступного року, або ж самостійно шукати потрібні кошти. Варто пам’ятати, що вікно можна замінити лише на нове дерев’яне, до того ж воно має повторювати свій автентичний зразок: розмір рами та кількість шибок.

Важливо, що перед цим обов’язково потрібно укласти охоронний договір з міською владою. Та чи гарантує він, що влада після початку програми у 2019 році відшкодує хоча б частину суми? Про це говорити зарано, відповіді на питання поки не знаходять ні Онищенко, ні Хандин.

Дізнатися детальніше про перелік об’єктів, які належать до історичної спадщини можна за посиланням: https://www.city-adm.lviv.ua/lmr/detalni-plani-teritorij/674-upravlinnia/upravlinna-ohoroni-istorichnogo-seredovishha/pam-iatky-lvova/2477-perelik-pamiatok-arkhitektury-mistobuduvannia-istorii-mystetstva-ta-arkheolohii