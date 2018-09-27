Пенсія – не вирок: У Львові відбудеться фестиваль для бабусь і дідусів

Цими вихідними старші люди з України, Словаччини та Польщі ділитимуться досвідом, як робити своє життя на пенсії цікавішим

29 вересня – 1 жовтня у Львові триватиме Другий східноєвропейський фестиваль можливостей людей поважного віку «Золоті роки». Більше десяти годин виступів творчих колективів Білорусі, Польщі, Литви, Словаччини та України, нові знайомства і веселощі.

Про це під час брифінгу повідомила організатор і керівник громадської організації «Золоті роки» Людмила Гришко.

«З Львівщини буде 10 колективів. Вони гратимуть на трембітах, бубнах, цимбалах та інших інструментах», – каже організаторка.

Львів`янка Марія Пронів в організації з самого початку. Каже, що тут отримала другу путівку в життя. Почала співати, хоча не робила це ще з початкових класів, займається спортом і навіть сіла на шпагат, а ще – навчалася керувати автомобілем і просто відчувати себе щасливою. «Ми, як виходимо на пенсію, лишаємося за бортом. І здається, що не дуже комусь потрібні, що вже все зробили. нібито на пенсії треба лише сидіти вдома, готувати їсти і бавити внуків. Виявляється, життя і на пенсії може бути дуже активним і цікавим», – ділиться жінка.

Фестиваль розпочнеться у суботу, о 9.30 в кінотеатрі «Сокол».