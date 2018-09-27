Львів готується до легендарного забігу

Чого варто очікувати тим, хто наважиться брати участь у Забігу сили?– Розмова з організаторами

Забіг сили, Забіг волі, Забіг духу. Вже цієї суботи, 29 вересня, у Львові відбудеться одна із серії Гонок Нації – Забіг сили.

У серії забігів Race Nation, цей – вважається найпростішим, адже він розрахований всього на 5 кілометрів та 20 перешкод. Забіг сили оптимальний варіант для новачків у цій справі. Race Nation відчайдушна боротьба не лише з обставинами, а й у першу чергу – з самим собою.

Забіг сили, львівська версія

Про особливості організації цієї події у місті Лева «Львівській газеті» вдалося поговорити з одним із головних організаторів Race Nation – Юрієм Подлєсним.

«Зараз ми в процесі монтажу. Є певні складності, тож ми вимушені були відмовитись від деяких перешкод. Якщо температура буде нижча +15 градусів – ми відмінимо ще дещо», – поділився він. Однак, які саме випробування скасують – організатор мовчить.

Хоч від погоди залежить багато, однак не все. Забіг сили у Львові відбудеться на території двох парків, а це внесло у плани організаторів свої корективи:

– У нас немає можливості проводити будь-які копальні роботи, – додав Подлєсний.

Забіг сили намагались організувати так, щоб максимально уникнути незручностей для жителів та гостей міста. Що з цього вийде – побачимо в суботу.

Перевірити свої сили на львівському маршруті вже виявили бажання понад 600 українців.

Race Nation – про силу духу та волі

Учасниками забігів нерідко стають люди з інвалідністю. Серед них буде хлопець з Дніпра – В’ячеслав Кулаковський, у нього ампутована верхня кінцівка. Цей юнак поставив собі мету взяти участь у всіх стартах, які цьогоріч проводить Race Nation.

Нам ж у коментарі каже:

– Я звик у своєму житті ставити мету, не зважаючи ні на що. Завжди цікавіше працювати, коли є якась ціль, коли є якась точка, до якої ти прагнеш, – зізнається атлет. – Часто, я звик ставити собі цілі, які, на перший погляд, здаються неможливими. Взагалі, для мене зараз слово «неможливо» є одним із мотиваторів. Щиро люблю людей, які переконують мене в тому, що для мене щось неможливе, це дає ще більше сили рухатись далі.

Цього року В’ячеслав взяв участь вже у 5 забігах Race Nation. Спортсмен також зізнався, що організатори пішли йому назустріч і зробили його участь в своїх гонках безкоштовною. До слова, участь у Забігу сили в категорії «Elite» коштувала б В’ячеславу орієнтовно 690-1090 гривень.

Окрім Race Nation Кулаковський бере участь і в багатьох інших змаганнях, зокрема, цього року він виборов третє місце в фіналі міжнародного конкурсу «Ігри героїв».

Йти до мети та досягати чогось більшого В’ячеслав намагався завжди, та особливо актуальним це стало для нього після трагічного випадку на виробництві. Після цього треба було навчитися повноцінно жити зі своєю «особливістю»:

– Коли я втратив руку, я хотів в першу чергу довести собі самому, що немає неможливого. А зараз зрозумів, що це потрібно не лише мені, це допомагає людям навколо. Я доводжу всім, що перепони лише в них в голові, що можна все подолати, що можна зробити все, про що мрієш , – каже він.

Зараз чоловік займається тренерською роботою, допомагає людям як реабілітолог, навчається та показує власним прикладом, що все залежить лише від бажання. В’ячеслав сором’язливо зізнається, що досить часто чує слова подяки від людей, для яких став натхненником.

Коротко про головне

Організатори ніколи не анонсують, які саме перешкоди чекатимуть на учасників забігів, адже хочуть досягнути ефекту цілковитої несподіванки. То, до чого ж готуватися? Готуйтесь зустріти на своєму шляху перепони пов’язані з водою, холодом, вогнем, болотом, висотою і, звісно ж, фізичними навантаженнями.

Учасники забігів розуміють, що травм під час жорстких випробувань не уникнути, однак готові йти на ризик. Юрій Подлєсний розповів, що всі, хто бере участь у Гонках – застраховані, тож в разі складних травм є можливість отримати матеріальну компенсацію на лікування. Окрім того, на маршруті обов’язково присутні медики та рятувальники, які завжди готові надати допомогу.

До слова, Race Nation існує та активно функціонує з травня 2015 року. За цей час організатори провели 15 забігів у різних містах України, в яких використали понад 130 перешкод. Свої сили у Гонках Нації вже встигли перевірити близько 10 тисяч чоловіків та жінок різного віку (участь у забігах можуть брати лише особи, які досягли повноліття).

Зареєструватися можна за посиланням: https://www.racenation.ua/zabigy/