ФОТОФАКТ: вулицею Шота Руставелі поїхав громадський транспорт

Сьогодні, 27 вересня частиною вулиці Шота Руставелі, яка перебувала на реконструкції, почали курсувати маршрутки.

Тут облаштували роздільний острівець . Нанесли зебру.

Як повідомляли у центрі керування руху ЛКП «Львівавтодор» раніше, після ремонту зі сторони центру до вулиці Стрийської цією ділянкою зможе рухатись лише громадський транспорт. Приватний транспорт буде об’їжджати вулицею Франка, Костомарова або площею Петрушевича. У зворотному напрямку – від площі Петрушевича до вулиці Зеленої будуть дві смуги руху: одна для громадського транспорту, інша – для автомобілів. У цьому напрямку громадського транспорту не відокремлюватимуть.

Як повідомляла «Львівська газета», ділянку вулиці Шота Руставлені закрили на ремонт ще у кінці липня.

Угоду про ремонт Личаківська районна адміністрація уклала з ТОВ «Львівська дорожня служба», про це йдеться на сайті системи електронних закупівель Prozorro. Вартість робіт 1, 4 млн гривень.