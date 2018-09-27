У Львові почала діяти спеціальна картка для туриста: ФОТО

Від тепер кожен гість Львова зможе придбати спеціальну туристичну картку Lviv City Card. Це спеціальна туристична картка, яка дає змогу туристу безкоштовно їздити в електротранспорті, відвідати близько 20-ти музеїв та галерей, побувати на двох оглядових екскурсіях містом, піднятися на вежу Ратуші, отримати знижки у ресторанах і магазинах Львова. А також до Lviv City Card дають картку мобільного зв`язку.

Про це під час презентації повідомили розробники проекту.

«Є три різновиди карток: на 24 години, 48 або 72 – ви самі обираєте, а коштуватимуть вони 250 гривень, 350 і 450 відповідно», – розповіли організатори.

Туристи зможуть купити пластикову Lviv City Card у Центрах туристичної інформації, готелях, хостелах та в більшості закладів учасників картки в он-лайн-додатку.