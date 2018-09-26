Важливо для водіїв: чому інспектори з паркування можуть евакуювати вашу автівку

Кандидати, яких умовно вже відібрали для роботи, можливо від завтра їздитимуть з патрульними, щоб набратися досвіду. Виписувати штрафи за неправильне чи неоплачене паркування на платних стоянках, інспектори поки що не зможуть. Такі можливості вони отримають в середині жовтня, коли офіційно приступлять до роботи. Тоді інспекторів буде 20. Працюватимуть вони у всіх районах Львова з 9 до 18 години. Платитимуть їм – 10 тисяч гривень. Про це повідомили під час прес-конференції щодо створення відділу інспекторів з паркування.

За що штрафуватимуть?

За паркування з порушеннями і несплату вартості на платній стоянці. Найменший штраф – 255 гривень. Найвище фінансове покарання отримають водії, які паркуватимуться на місцях, призначених для інвалідів, пішохідних переходах чи газонах – від 1020 гривень до 1700 гривень. За несплату паркування на платній стоянці штраф рахуватимуть таким чином: суму за одну годину множитимуть на 20. Наприклад, одна година на платній стоянці коштує 20 гривень, тоді штраф вийде 400 гривень. Водії, які оплатили стоянку, повинні залишати чек на вітровому склі автомобіля.

Штраф потрібно оплатити протягом 15 днів. Якщо протерміновуєте – сума зростає. Гроші йдуть на місцеві рахунки. За попередніми підрахунками, від роботи інспекторів щомісяця місцевий бюджет поповнятиметься на 800 тисяч гривень.

Інспектор всі порушення фотографує або знімає на відео. Їх потім ви зможете побачити на сайті Львівської міської ради.Там з`явиться окреме посилання.

Хто платитиме штраф?

Якщо за кермом вашої автівки був хтось з друзів, родичів або їздила людина, яка має «довіреність», платити доведеться таки власнику.

«Наприклад, колись власник автомобіля продав його по дорученню або техпаспорту і, відповідно, вибув з його володіння. У базі єдиного реєстру транспортних засобів він все ж таки ще є власником. Для того, щоб в такому випадку уникнути штрафу, цей власник транспортного засобу, який продав машину, має піти у сервісний центр МВС і написати заяву з проханням внести до єдиного реєстру відомості про теперішнього користувача. Якщо він цього не зробить, то штраф буде накладений на нього», – пояснює спеціаліст управління безпеки міста Богдан Мільяр.

Щодо автомобілів на іноземних номерах, то відповідальність нестимуть особи, які ввезли автомобіль на територію України.

Чи потрапить машина-порушник на штраф майданчик?

Автомобіль евакуйовують лише тоді, коли він суттєво перешкоджає руху транспорту. Інспектор наразі не зможе сам прийняти рішення відбуксирувати вашу автівку на штрафмайданчик, бо Кабінет Міністрів ще не розробив і не затвердив потрібний документ. Для цього інспектор повинен викликати патрульну поліцію.

Що кажуть водії?

«Думаю, що закон буде стимулювати водіїв менше порушувати правила паркування. З цим зараз справляється і поліція. В них в машині є відеореєстратор, тому є докази порушення. Я скільки їжджу, то бачу, як на зупинках поліція штрафує і водіїв, які стають на зупинках громадського транспорту», – вважає 28-річний водій зі Самбора Ігор Каховський.

Кермувальник з 15-річним досвідом – львів’янин Андрій Ханик, з Ігорем погоджується, але має і зауваження: « Я думаю, якщо один-два рази потрапити на штраф, то ефект буде. Але найперше треба вирішити питання з малою кількістю місць для паркування, а потім з правилами. Було би де припаркуватися, то ніхто би не порушував».

Додамо, щоб забрати автомобіль, вам потрібно сплатити штраф, вартість транспортування і зберігання.

Поки що у Львові цілодобово працює чотири евакуатори. У лізинг куплять ще стільки ж.

Зверніть увагу

В інспекторів є 17 підстав для того, щоб евакуювати автомобіль:

1) поставили його на проїзній частині у два і більше рядів;

2) розташували у заборонених Правилами дорожнього руху місцях зупинки або стоянки, а саме:

а) на залізничних переїздах;

б) на трамвайних коліях;

в) на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, у тунелях;

г) на пішохідних переходах і ближче 10-ти метрів до них з обох боків, крім випадків зупинки для надання переваги в русі;

ґ) на перехрестях та ближче 10-ти метрів від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на ній пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга;

д) на проїзній частині, де відстань між суцільною лінією розмітки чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, менше 3 метрів;

е) ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а за їх відсутності – ближче 30 метрів від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;

є) ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання;

ж) у місцях, де буде неможливим зустрічний роз’їзд або об’їзд транспортного засобу, що зупинився;

з) ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;

3) своїм розташуванням робить неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів, у тому числі осіб з інвалідністю на спеціальних засобах пересування та пішоходів із дитячими колясками;

4) розташовано на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту;

5) розташовано на позначеній відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою велодоріжці;

6) перешкоджає руху або роботі снігоприбирального та іншого технологічного комунального транспорту у разі запровадження надзвичайного стану або у разі оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації;

7) порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що він блокує проїзд по двох або більше смугах руху.