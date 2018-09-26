Управління безпеки Львова почало боротьбу з покинутими автомобілями

Все більше покинутого біля житлових будинків транспорту перешкоджає львів’янам . Деякі авто перебувають там роками і вже перетворилися у брухт. Відтак Управління безпеки міста розпочало активну боротьбу з автомобілями без власників та номерних знаків.

Начальник управління безпеки міста Юрій Діль закликає жителів Львова повідомляти про такі автомобілі. Це дозволить без запитів знайти власника. За його словами, після інформації переданої на гарячу лінію, або у районну адміністрацію, протягом тридцяти днів транспорт буде евакуйовано.

Зокрема, у Мурованому вже готують спеціальний майданчик. Там евакуйовані автомобілі перебуватимуть до приїзду власника. Їх знімуть з реєстрації і у випадку непридатного стану-здадуть на металобрухт.

Найближчим часом влада Львова планує розпочати інформаційну кампанію з ліквідації такого транспорту.