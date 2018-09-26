Українсько-польський кордон паралізовано: Дізнайтесь причини

Сьогодні зранку, 26 вересня, в Мережі з’явилась інформація про складну ситуацію у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні. За даними Державної фіскальної служби України в Львівській області, найдовші черги сформувалися у таких пунктах:

Рава-Руська – Хребенне

Грушів – Будомеж

Краковець – Корчова

Шегині – Медика

У коментарі для «Львівської газети» начальник відділу комунікації ГУ ДФСУ у Львівській області Ігор Долинський підтвердив, що рух автомобільного транспорту на українсько-польському кордоні відбувається повільніше.

«Очевидно, це пов’язано зі страйком польських прикордонників. З української сторони ми не можемо ніяк повпливати на швидкість перетину кордону. В нас люди паспортний контроль пройдуть, а потім треба в’їхати на польську сторону», – зазначив Долинський.

Польські прикордонники попереджали, що розпочнуть «італійський страйк», якщо влада не виконає їхні вимоги. Одна з них – збільшення заробітної плати. Суть такого протесту проста – працівники не покидають своїх робочих місць і починають надзвичайно ретельно виконувати свої посадові інструкції. І як наслідок – повільніше пропускають автомобілі. За даними ДФС, наразі прикордонники оформляють на 10-20 автівок менше, ніж заплановано.

Так, зі сторони Польщі також є чималі черги. Зокрема, час очікування для вантажних автомобілів у Корчовій становить 11 годин, у Медиці – 4 години, а в Хребенне – 2 години. Для водіїв та пасажирів легкових авто ситуація виглядає оптимістичніше: максимальний час очікування – 3 години.

Детальнішу інформацію про ситуацію на пунктах пропуску між Україною та Польщею можна дізнатися за посиланням: http://loda.gov.ua/karta_kordon/index.php