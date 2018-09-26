Щасливі батьки показали, що є у пакунку маляти: ВІДЕО

На Youtube та у соцмережах батьки розповідають, що отримали у довгоочікуваних "бейбі-боксах"

Відео про те, що в пакунку маляти на своєму Youtube-каналі поширила користувачка на ім’я sunny pin:

Розповідають про пакунок малюка і татусі немовлят. Зокрема, свій відеоогляд українського “бейбі-бокса” опублікував на своєму Youtube-каналі користувач на ім’я Alex CAxalin:

На каналі відео уже набрало майже 55 тисяч переглядів.

Як повідомляла “Львівська газета” раніше, до Львова прибула друга партія бейбі-боксів для породіль області.

Нагадаємо, щоб отримати «бейбі бокси» матерям потрібно написати заяву на адресу відділу соцзахисту за місцем проживання.