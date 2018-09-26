ReHERIT: Як українцям за півмільйона євро повертатимуть інтерес до історичних надбань

У львівській Ратуші презентували проект ReHERIT, який присвячений актуалізації та переосмисленню спільної міжнаціональної культурної спадщини міст Львова та Умані. Йдеться передусім про надбання польсько-єврейської та української культури.

Умань та Львів – невипадкові міста, адже мають багато спільного у своїй історії, пов’язаній зі спільним життям українців, євреїв та поляків. ReHERIT залучить до активностей не лише ці два міста, організатори планують допомогти переосмислити спільну міжнаціональну культурну спадщину і маленьким українським містечкам.

Ми поспілкувались з начальником управління охорони історичного середовища ЛМР та керівником проекту Лілією Онищенко, і дізнались трохи більше про реалізацію проекту.

– Ми залучимо 30 міст, які зголосяться. Очевидно, ми пропишемо вимоги, яку місто повинно мати багатонаціональну спадщину і що хоче з нею зробити. З ними будуть зустрічі, а в фіналі ми виберемо тільки 10, яким дістанеться фінансування по 5 тисяч євро, – говорить пані Лілія. І ніби виправдовується:

– Це не великі гроші, однак вони можуть бути використані як на «м’які» проекти, так і на «тверді». Наприклад, це і ознакування, чи реставрація якась маленька, навчання, семінари чи навіть освітлення пам’яток у нічний час.

В рамках ReHERIT організатори планують навчання для вчителів та гідів, як великих, так і маленьких міст. Для цього створять спеціальну форма, де вони зможуть виявити своє бажання розвиватися у потрібному для проекту напрямі.

За словами Онищенко, у цьому питанні вже є певний прогрес:

– В Умані ми вже це почали, але там Уманська міська рада залучала гідів. Їх не так багато, тож організатори закликали всіх, кого змогли. Це була перша така зустріч, щоб знайти якийсь контакт, а потім вже буде навчання.

Пані Лілія також закцентувала увагу на проблемі, яка є у місті Лева і пов’язана передусім з надбаннями єврейської культурної спадщини:

– У Львові є багато гідів, але якщо послухати що вони розказують на Просторі Синагог, то все завершується кнайпою «Золота Роза» і більше нічого. Нема присутнього якогось історичного контексту. Для нас важливо, щоб це було подано правильно, тому будемо проводити навчання для тих, хто зголоситься.

Для того, аби знайти вирішення такої проблеми та віднайти правильний вектор, реалізатори проекту намагаються створити діалог з людьми, які працюють з об’єктами культурної спадщини та небайдужі до історичного минулого міста:

– Ми вже провели першу зустріч з експертами у Львові. Обговорили кілька тем: наскільки це важливо – спільна спадщина; що робити, щоб її зберегти; як її подавати гідам та вчителям. На зустріч ми запросили таких екскурсоводів, як Радковець, Лильо. Вони говорили про те, що важливо для туристів, який запит має турист і ми вже, принаймні, маємо канву яким шляхом рухатись, – пояснила Онищенко.

Окрім гідів, до обговорень також залучили місцевих інтелектуалів – Юрія Прохаська, Вікторію Маліцку. Вони, за словами пані Лілії, будуть супроводжувати проект як експерти. Онищенко також зазначила, що бажання взяти участь у конкурсі проектів вже виявили такі міста як Золочів та Дрогобич.

Зазначимо, проект ReHERIT отримав грантові кошти від Європейського Союзу у розмірі півмільйона євро. Триватиме проект до кінця липня 2020 року.