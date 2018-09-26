«Нобелівська премія вчителя»: як українські педагоги змагалися за 250 тисяч гривень

Серед українських вчителів оберуть того, хто «Мріє, надихає та змінює»
   Світлана Самборська   111  

До проведення світової премії Global Teacher Prize Україна долучилася вдруге. Цим конкурсом організатори хочуть нагадати, що робота вчителя є важливою і цінується у світі. Адже статистика лякає: 82% українських вчителів не задоволені своїм соціальним статусом та відчувають себе нещасними у цій професії. Такі цифри озвучила організаторка премії Global Teacher Prize Ukraine Олена Северенчук. За перемогу найкращий педагог отримає 250 тисяч гривень, поїздку на освітній форум у Дубай та рік безкоштовного навчання від Освіторії.

«Ми хочемо розповісти найбільш надихаючі історії українських вчителів і цим самим підняти престиж цієї професії», – поділилася Олена Северенчук. За її словами, заявки на участь подали близько 2000 осіб. Наймолодшій учасниці було всього 18 років, а найстаршому вчителеві – 75 років. Цікавим є факт, що аж 59% анкет надійшло не від педагогів, а від вдячних учнів, які вірять і підтримують своїх вчителів.

Львівщина посіла друге місце за кількістю поданих заявок. Цього року їх було 99.

Конкурс проводили у чотири етапи. Перший – перевірка за технічними критеріями. Основною умовою було викладання у закладі середньої, або середньої спеціальної освіти і обов’язково – шкільний предмет.

Після першого етапу залишилось 1200 анкет. Друга частина премії називалася «голос народу». Окрім голосування, у трьох містах, а саме: Києві, Львові та Одесі створили волонтерські офіси перевірки анкет. Студенти вишів факультетів психології та соціології ставили свої оцінки претендентам на перемогу. Так вибрали ТОП-50. Цих вчителів перевіряли експерти, які також виставляли свої бали. Експертне коло складалося з шести організацій, з яких: Microsoft Ukraine, Школа вільних та небайдужих та !FEST.

Після експертних оцінок сформували найкращу десятку.

«Ця десятка є дуже умовною, адже між 10 та 20 місцем різниця є дуже мінімальною. Всього один бал», – розповіла Олена Северенчук.

Аби визначити переможця у Львові організували 3-денний асесмент-центр, де з найкращими вчителями працювало експертне журі. Воно спостерігало конкурсантів «у дії»: як педагоги  працюють у колективі, як виходять із конфліктних ситуацій та втілюють креативні ідеї. За це журі виставляло свої підсумкові бали.

«Кожен з ТОП-10 є особливим вчителем. Вони віддані своїй справі, дітям, школі у якій працюють. Окрім цього знаходять час на цікаві хобі та потужні соціальні проекти», – поділилася Олена Северенчук.

Переможця вже обрали. Його ім’я Україна дізнається 7 жовтня після церемонії нагородження, яка відбудеться у Києві у театрі імені Івана Франка.

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