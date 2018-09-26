«Нобелівська премія вчителя»: як українські педагоги змагалися за 250 тисяч гривень

До проведення світової премії Global Teacher Prize Україна долучилася вдруге. Цим конкурсом організатори хочуть нагадати, що робота вчителя є важливою і цінується у світі. Адже статистика лякає: 82% українських вчителів не задоволені своїм соціальним статусом та відчувають себе нещасними у цій професії. Такі цифри озвучила організаторка премії Global Teacher Prize Ukraine Олена Северенчук. За перемогу найкращий педагог отримає 250 тисяч гривень, поїздку на освітній форум у Дубай та рік безкоштовного навчання від Освіторії.

«Ми хочемо розповісти найбільш надихаючі історії українських вчителів і цим самим підняти престиж цієї професії», – поділилася Олена Северенчук. За її словами, заявки на участь подали близько 2000 осіб. Наймолодшій учасниці було всього 18 років, а найстаршому вчителеві – 75 років. Цікавим є факт, що аж 59% анкет надійшло не від педагогів, а від вдячних учнів, які вірять і підтримують своїх вчителів.

Львівщина посіла друге місце за кількістю поданих заявок. Цього року їх було 99.

Конкурс проводили у чотири етапи. Перший – перевірка за технічними критеріями. Основною умовою було викладання у закладі середньої, або середньої спеціальної освіти і обов’язково – шкільний предмет.

Після першого етапу залишилось 1200 анкет. Друга частина премії називалася «голос народу». Окрім голосування, у трьох містах, а саме: Києві, Львові та Одесі створили волонтерські офіси перевірки анкет. Студенти вишів факультетів психології та соціології ставили свої оцінки претендентам на перемогу. Так вибрали ТОП-50. Цих вчителів перевіряли експерти, які також виставляли свої бали. Експертне коло складалося з шести організацій, з яких: Microsoft Ukraine, Школа вільних та небайдужих та !FEST.

Після експертних оцінок сформували найкращу десятку.

«Ця десятка є дуже умовною, адже між 10 та 20 місцем різниця є дуже мінімальною. Всього один бал», – розповіла Олена Северенчук.

Аби визначити переможця у Львові організували 3-денний асесмент-центр, де з найкращими вчителями працювало експертне журі. Воно спостерігало конкурсантів «у дії»: як педагоги працюють у колективі, як виходять із конфліктних ситуацій та втілюють креативні ідеї. За це журі виставляло свої підсумкові бали.

«Кожен з ТОП-10 є особливим вчителем. Вони віддані своїй справі, дітям, школі у якій працюють. Окрім цього знаходять час на цікаві хобі та потужні соціальні проекти», – поділилася Олена Северенчук.

Переможця вже обрали. Його ім’я Україна дізнається 7 жовтня після церемонії нагородження, яка відбудеться у Києві у театрі імені Івана Франка.