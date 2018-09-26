Низькі зарплати змушують газовиків звільнятись з ПАТ «Львівгаз». Профспілка ініцює акції протесту

Від початку року з «Львівгазу» звільнились 342 працівники. Основна причина втрати кваліфікованих кадрів – низькі зарплати на підприємстві. Профспілка працівників обіцяє орагнізувати акції протесту в Києві. Про це йшла мова під час прес-конференції.

Середній рівень заробітної плати в ПАТ “Львівгаз” на 40% менший ніж по енергетичній галузі Львівщини. До прикладу середня зарплата працівників компанії становить 6400 грн, в той час як середня оплата праці по промисловості області – 9000 грн. Саме через низький рівень оплати праці в ПАТ «Львівгаз» кваліфіковані та досвідчені працівники шукають іншу, більш оплачувану роботу. Окрім того, у нашій області ця проблема загострюється й за рахунок спрощення правил виїзду в країни Євросоюзу.

Найбільш затребувані спеціальності у компанії це слюсарі з експлуатації та ремонту підземних газопроводів, слюсарі з аварійно-відновлювальних робіт, електрогазозварники, монтери, майстри, інженери, водії, контролери та ін.

«При такій великій кількості роботи, а також низькій оплаті, відбувається значний відтік кваліфікованих кадрів з підприємства. Компанії постійно бракує фахівців робітничих професій. Тому, подальша їх втрата ставить під загрозу забезпечення безаварійної та безперебійної роботи системи газопостачання Львівщини. Якщо державний регулятор НКРЕКП не встановить нам обґрунтовані тарифи, які зможуть забезпечити належну оплату праці працівників, то коли станеться витік газу чи будь-який інший аварійний виклик – на нього ніхто не приїде і не локалізує. Бо працювати буде нікому», – сказазв Голова Профкому ПАТ «Львівгаз» Сергій Копанічук.

Виправити ситуацію може набуття чинності прийнятої 14 червня НКРЕКП тимчасової методики визначення та розрахунку тарифу на розподіл газу. Але вона досі не вступила в силу, оскільки її з незрозумілих причин не публікує офіційна урядова газета «Урядовий кур’єр».

Потрібно наголосити, що збільшення тарифу на розподіл газу не означає автоматичного підвищення цін на газ для споживачів, оскільки її встановлює Кабінет Міністрів України, а Національна комісія з регулюванная енергетики та комунальних послуг може просто перерозподілити складові всередині цієї вартості.

«Ми не прагнемо підвищення кінцевої ціни на газ для населення, це зовсім не наша мета і усі повинні це чітко розуміти. Потрібно лише розприділити складові в існуючій ціні в сторону збільшення тарифу газорозподільним підприємствам. В нинішній структурі тарифу на оплату праці не враховано індекс інфляції та навіть підняття мінімальної зарплати. При діючій ціні газу 6,96 грн за 1 куб. метр «Львівгаз» отримує лише 71 коп (без ПДВ), з яких витрати на оплату праці – 24 копійки. Відтак, лише рішення держрегулятора зможе попередити катастрофічні наслідки в нашій галузі», – наголосив Юрій Войсович.

«Це просто абсурд, коли люди, які щодня обслуговують мережі Львівщини, виконують небезпечні роботи, адже газ – вибухонебезпечна речовина, приїжджають на виклики споживачів та ліквідовують аварійні ситуації, елементарно не мають коштів забезпечити, прогодувати свої сім’ї, купити ліки. Колектив доведено до відчаю і ми готові до рішучих кроків. Вже 2го жовтня організовуємо всеукраїнську акцію протесту під НКРЕКП. Ми хочемо, аби нас нарешті почули!», – додав Сергій Копанічук.

Наразі критична ситуація з відтоком кадрів спостерігається у всіх газорозподільних компаніях України, з яких від початку року звільнилися вже понад 5,5 тис. кваліфікованих працівників.

Витрати на оплату праці працівників газорозподільної компанії закладені в тарифі на розподіл природного газу, котрий є лише складовою ціни на газ. Структура тарифу визначається та встановлюється Національною комісією з регулюванная енергетики та комунальних послуг. Ще від кінця 2016 року державний регулятор не переглядав витрати на заробітні плати працівникам компанії, а за цей період вже двічі переглядався розмір мінімальної заробітної плати.

«Єдине джерело фіннасування для ПАТ «Львівгаз», в тому числі і фонду оплати праці, це затверджений НКРЕКП тариф на розподіл газу. Декілька років він не переглядавася, а неодноразові наші звернення з розрахунками економічно обгрунтованих тарифів держрегулятором були проігноровані», – зазначив Голова Правління ПАТ «Львівгаз» Юрій Войсович.