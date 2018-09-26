Львівські студенти впливатимуть на якість освіти у своїх вишах

Сервіс «Revision» є першим в Україні, який дозволить кожному студенту висловити свою думку про університет керівництву і тим самим допомогти покращити умови навчання.

До новинки вже долучилися два львівських ВНЗ: університет імені Івана Франка та НУ “Львівська політехніка”.

Як це працює?

Оцінювати заклад вищої освіти можна за 6-бальною шкалою. У кожному університеті на стінах будуть наліпки з QR-кодом. Студенту достатньо піднести код до сканера, перейти за посиланням і він потрапить на сайт для оцінювання.

Усі коментарі та оцінки автоматично надсилаються на електронну адресу ректорату та студентського самоврядування, тобто до людей, які мають змогу вирішити проблему «тут і зараз».

Усі відгуки є анонімними, тому можна не хвилюватися про упереджене ставлення після залишеної оцінки. За бажанням є можливість висловити свою думку не анонімно. Проте, система автоматично цензурує усі коментарі. Також кожна особа, що залишає свої бали повинна бути реальною.

Критерії

Студенти самі попередньо голосували за критерії, які хочуть бачити у сервісі. Сьогодні їх чотири: якість навчального матеріалу, якість роботи деканатів, відповідальність викладачів факультету та загальна оцінка. До останнього пункту входить особистий комфорт, атмосфера у виші та задоволення від навчання.

За словами студентського мера Львова Олександра Николяка, оцінити конкретного викладача буде неможливо, адже це, на думку розробників, не об’єктивний критерій.

Також кількість критеріїв буде змінюватися. «Ми будемо прислухатися до побажань студентів. Потрібно брати більш практичні речі, аби у майбутньому створити статистику і зрозуміти «больові точки» вишів. Тоді разом з керівництвом університетів зможемо вирішувати ці проблеми на локальному рівні», – розповів Олександр Николяк.

У яких ВНЗ

«Цей експеримент не є примусовим, проте відмова від користування цим сервісом означатиме пасивність і небажання покращити якість навчання», – заявив Олександр Николяк .У кінці жовтня цей сервіс запрацює у більшості університетів. Все залежить від того, як його презентують у навчальних закладах.