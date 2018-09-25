Як домогтись виплати зарплатної заборгованості

За 4 місяці роботи регіональних штабів зі стягнення зарплатної заборгованості органи державної виконавчої служби стягнули з недобросовісних роботодавців 153 млн грн на користь 11,2 тисяч працівників.

Станом на 24 вересня 2018 року на виконанні в органах ДВС України перебувають 19,8 тис. виконавчих документів про стягнення заробітної плати на суму 507,9 млн грн.

З початку дії кампанії деякі підприємства встигли погасити мільйонні борги перед своїми працівниками. Якщо говорити про найбільших боржників по заробітній платі у Львівській області, то картина виглядає так:

Львівська область:

КП «Червоноградтеплокомуненерго» – 1,8 млн грн. на користь 200 працівників;

ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» – 870 тис. грн. на користь 20 працівників;

Комунальна п’ята стоматологічна поліклініка м. Львова – 332,5 тис. грн. на користь 20 працівників;

ДП «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут» – 236,4 тис. грн. на користь 60 працівників.

А тепер коротко про законодавчу процедуру стягнення заборгованості:

Що необхідно знати, щоб звернутися до суду?

Для стягнення заборгованості працівник може звернутися до суду в порядку наказного провадження (вимога працівника про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати є безспірною) або позовного провадження (наявний спір щодо розміру заборгованості з виплати заробітної плати та/або права на її отримання).

Які документи необхідно подати? Скільки це коштує?

Заява подається у письмовій формі та має містити докази перебування заявника у трудових відносинах із боржником (засвідчені копії наказу про прийняття на роботу, копія трудової книжки, копія трудового договору між роботодавцем і працівником, довідка з місця роботи тощо), а також підтвердження суми, яка стягується (будь-який належно оформлений документ, що вказує на розмір нарахованої заробітної плати та компенсації за порушення строків її виплати, зокрема довідка бухгалтерії боржника, розрахунковий лист чи копія платіжної відомості тощо). У разі звернення до суду в порядку наказного провадження з вимогою про стягнення нарахованої, але не виплаченої зарплати судовий збір не сплачується.

Яка процедура звернення у межах позовного провадження?

У разі наявності спору щодо розміру заборгованості працівник може звернутися з позовною заявою до суду за місцем розташування підприємства чи місцем проживання/перебування позивача без обмеження строків. Позивачі звільняються від сплати судового збору.

Чи передбачене відшкодування за час затримки розрахунку при звільненні?

Суд стягує на користь працівника середній заробіток за весь період затримки розрахунку. Якщо розрахунок не проведений до розгляду справи – по день постановлення рішення. Відсутність коштів у роботодавця не виключає його відповідальності. У разі спору про розмір виплат вимоги про відповідальність за затримку підлягають задоволенню в повному обсязі, якщо спір вирішено на користь позивача.

У разі часткового задоволення позову працівника суд визначає розмір відшкодування за час затримки розрахунку, враховуючи спірну суму, на яку той мав право; частку, яку вона становила у заявлених вимогах; істотність цієї частки у порівнянні з середнім заробітком; інші конкретні обставини справи.

Куди звертатися для отримання детальної консультації?

Записатися на особистий прийом до Начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області Тараса Греня можна за телефоном: (032)261-23-66. Телефон гарячої лінії з питань державної виконавчої служби ГТУЮ у Львівській області: (032) 235-02-71. Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області: Адреса: вул. Валова, 31, 4 поверх, м. Львів.