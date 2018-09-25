В управлінні юстиції Львівщини розповіли, як боротись із цькуванням

В управлінні кажуть, 40% постраждалих від насильства мовчать про проблему.

«Ми розпочали процес боротьби з цькуванням із формування системи відносин між поліцією, органами самоврядування та державними органами. Це допоможе чіткіше бачити критичні точки і якнайшвидше «пройтися по них», аби насильства стало значно менше». – Розповів у коментарі «Львівській газеті» начальник головного територіального управління юстиції у Львівській області Тарас Грень.

За його словами, найближчим часом на Львівщині, окрім правничої підтримки, постраждалим надаватимуть психологічну допомогу.

– Булінг – це будь-якого виду насильство: фізичне, психологічне, сексуальне, економічне. Цьогоріч ця проблема стала однією з перших, яку намагаються вирішити, як органи самоврядування, так і правоохоронці. За статистичними даними, 40% постраждалих від насильства мовчать про це.До 2018 року про «булінг» активно не говорили. Проблема насильства стала видимою після набрання чинності закону «Протидії насильства у сім’ї»,- додає Тарас Грень.

За даними управління юстиції Львівщини, одним із найпоширеніших видів насильства є цькування у школах. Здебільшого це конфліктні ситуації між дітьми. Психологічне насильство одних дітей над іншими виникає через розбіжність у інтересах, або ж бере початок із негативних ситуацій, які склалися у сім’ї. Також трапляються випадки, коли до цькування вдаються вчителі.

Начальник головного територіального управління юстиції у Львівській області Тарас Грень акцентує:

«Відповідальність за дітей-агресорів несуть батьки. У випадку крадіжки вони змушені будуть відшкодувати вкрадену річ, а при фізичному насильстві нестимуть кримінальну відповідальність».

Побороти цькування допоможуть три структури:

Міністерство юстиції проводить активну правопросвітницьку роботу та контролює виконання рішень.

Поліція може зреагувати обмежувальним приписом, а саме заборонити агресору перебувати у контакті з постраждалим.

Cуд виносить вирок згідно із провадженням, відкритим проти людини, яка чинила насильницькі дії.

Та основна рекомендація від управління юстиції – озвучувати проблему, адже лише тоді є шанс, що вона почне вирішуватися. Говорити про цькування слід обов’язково, навіть якщо ви стали не жертвою, а свідком насильства.