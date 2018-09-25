У Львові стартував конкурс краси для незрячих

У Палаці мистецтв розпочався унікальний конкурс краси «Галицька панянка». Серед учасниць – члени львівської організації сліпих. Це 10 дівчат віком до 35 років. Наймолодшій учасниці 15 років.

Організатори провели попередній кастинг, на якому не ставили жодних вимог до росту чи параметрів фігури, найважливіше для них ‒ це креативність та вміння представити себе і свої таланти. Серед конкурсів цьогоріч інтелектуальні змагання, вихід у вишиванках та вечірніх сукнях, а ще ‒ представлення.

Читайте також: Усі дитячі бібліотеки Львова одержали книги шрифтом брайля

Вперше подібний конкурс у Львові провели минулого року. Тоді він мав назву «Міс УТОС». Крім того, уже більше 10 років організація проводить конкурс «Галицька господиня».

«Ми зрозуміли, що такий конкурс має право на існування, особливо важливим фактором є те, що маємо запит від молоді», ‒ пояснює Любов Кукурудза.

Любов Кукурудза також додала, що конкурс передбачає наявність особливої перехідної корони, яку минулорічна панянка буде передавати цьогорічній.

Минулорічна Міс УТОС Оксана Винницька цього разу посідає місце серед членів жюрі. Разом із нею переможницю обиратимуть представник Департаменту соціального захисту, представник модельного бізнесу, львівська музикантка Наталя Криничанка, а також співак – Назар Савко.