Німецькі трамваї можуть курсувати у Львові лише двома маршрутами,-«Львівелектротранс»

Із 30-ти трамваїв, які закупили у Берліні, у Львові поки курсують лише два

«Сьогодні у Львові на маршрут № 3 «площа Соборна- Княгині Ольги» виїхав другий німецький трамвай з інвентарним номером 1190. Транспорт є вживаним, проте відповідає усім технічними вимогам. Наступного тижня плануємо доповнити третій маршрут ще одним вагоном. Також працюємо над доповненням маршруту №6»,- розповів у коментарі «Львівській газеті» речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

За його словами, на інші маршрути берлінські трамваї виїздити не готові, оскільки виникла проблема із платформами. Згідно європейських стандартів, львівські платформи є надто високими, а двері іноземного транспорту відчиняються назовні. При закупівлі трамваїв цього факту не взяли до уваги.

Наразі у Львові бачать лише два варіанти вирішення проблеми: модифікувати двері, або опустити платформи. Обидва з них потребують коштів.

«По витратах дешевше модифікувати двері, яких є аж 240. Спеціалісти та інженери з «ЕлектронТрансу» готові допомогти нам це зробити. Але при закупівлі іноземного транспорту у майбутньому, практичніше би було знизити платформи відповідно до європейських норм»,- резюмує Іван Бондар.

Як повідомляла “Львівська газета” раніше, закупівлю берлінських трамваїв розслідує прокуратура.

У «Львівелектротрансі» запевнили, до кінця 2018 року усі 30 закуплених вагонів вийдуть на маршрути міста.