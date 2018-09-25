Що Україна постачатиме польській залізниці? Підсумки InnoTrans 2018

Понад 3000 учасників з 61 країни світу, 160 тисяч квадратних метрів виставкової площі та найновіші розробки у сфері залізниці. У Берліні відбулась наймасштабніша виставка залізничного транспорту у світі Інно Транс 2018. На заході свою продукцію представили 19 українських підприємств.

Цьогоріч на найбільщому форумі представників залізничної галузі світу Україна вперше була представленна консолідованим стендом “UKRAINE: RAILWAY SUPPLY”, на якому можна було отримати інформацію про вітчизняних учасників. Він викликав неабияке зацікавлення зарубіжних потенційних партнерів. Адже продукція українських підприємств вирізняється не лише конкурентними цінами, а й високою якістю.

Як зазначив організатор консолідованого стенду, головний редактор Всеукраїнського журналу “Залізничне постачання” Олександр Батрак, головна ідея створення такої експозиції полягала в комплексній промовції потужностей наших компаній.

“Багато українських підприємств вже працюють з зарубіжними партнерами, інші лише в пошуках шляшів виходу на європейський та світовий ринок. Але всі ми разом представляємо одну країну, працюємо на єдиний кінцевий результат – розбудову економіки нашої держави. Саме тому ми і повинні виступати єдиним пулом, єдиною командою, яка пропонує і пропагує увесь спектр можливостей наших товаровиробників”, – наголосив пан Олександр.

Ще однією особливістю виставки був високий рівень представництва учасників. Керівники галузевих міністерств і відомств, парламентарі і дипломати Європейських держав, країн Азії та Південної Америки нарівні з провідними науковцями, фахівцями та виробниками ретельно знайомились і вивчали усі перспективні пропозиції та сучасні розробки.

“Inno Trans 2018 – це не лише вихід на міжнародний ринок і пошук нових партнерів і нових клієнтів вже сьогодні, це ще й свого роду бізнес-розвідка можливостей потенційного ринку колійного транспорту та технологій, – поділилась думками представник всесвітньо відомого івент центру «Messe Berlin» Юлія Фішман. – Всі ми прагнемо трішечки заглянути в майбутнє. І мені приємно відзначити, що і сьогодні, і у майбутньому ми бачимо потенціал і українських компаній”, – резюмувала вона.

Серед інших вітчизняних галузевих підприємств, була представлена продукція і ТОВ НВП “Корпорація КРТ”. Саме вона найбільше зацікавила представників польської компанії TRACKTEC. Тож було досягнуто домовленості про майбутню співпрацю щодо виготовлення та постачання для її потреб анкерів та пружних кріплень, які використовуватимуться на польських коліях.

Головний інженер ТОВ НВП “Корпорація КРТ” Володимир Суслов, своєю чергою відмітив, що налагоджено співпрацю не лише з польськими партнерами.

“Ми мали цілу низку зустрічей. І свою зацікавленість у нашій продукції висловили представники залізниць Латвії, Литви, Естонії, Сербії та Румунії,” – тож на його переконання, – “Попереду надзвичайно багато роботи, аби зайняти свою нішу на міжнародному ринку і підтвердити високе реноме корпорації”.

Європейські та світові залізничні компанії проводять активний пошук альтернативи західним відомим вирбникам усіх елементів колійної транспортної галузі. І нині Україна повинна використати цей шанс. Адже попри все, саме перспективні розробки наших фахівців викликають неабияку зацікавленість зарубіжних партнерів.

Ще один аспект участі української делегації у INNO TRANS 2018, виокремив директор по стратегічному розвитку ПАТ “Укрзалізниця” Антон Соболевський:

“Ми не лише прагнули гідно представити наші підприємства. Ми аргументували, що Україна реальний ринок для інвестицій по модернізації та переоснащенню і будівництву нових галузевих підприємств, розвитку усієї залізничної інфраструктури. І це співробітництво – взаємовигідне. Просування на ринку і розвиток, потрібні усім”.

Нагадаємо, що найбільша у світі виставка Inno Trans відбувається у столиці Німеччини кожні два роки, і щороку кількість учасників від України збільшується. Як писала “Львівська газета” раніше, цьогоріч Україну представили 19 учасників.