Разовий е-квиток у Львові матиме часові ліміти

Наприкінці жовтня Львівська міська рада розпочне перший етап тендеру для компаній, які хочуть встановлювати автоматизовану систему оплати проїзду у львівському транспорті.

Наразі компаній-претендентів 17. Переможця визначать у квітні 2019 року, підпишуть з ним договір. І лише після цього почнуть впроваджувати е-квиток: тестувати обладнання, виготовляти, монтувати і розширювати його функції. Тож повноцінно користуватися е-квитками львів`яни зможуть наприкінці 2019 року. Про це під час прес-конференції повідомив начальник відділу автоматизованої системи оплати проїзду ЛКП «Львівавтодор» Сергій Журбенко.

Назву електронного квитка «ЛеоКарт» вже офіційно зареєстрували. Він буде у вигляді пластикової картки. Можна буде виготовити іменну, звичайну, для туриста і пільговика. Орієнтовна вартість звичайної картки – 25 гривень, а іменної – близько 40 гривень.

«Для мешканців міста будуть абонементи. Це буде можливість користуватися транспортом безлімітно протягом місяця, шести місяців або всього року. Разова поїздка залишається. Вона буде на певний час – на 60-70 хвилин з можливістю пересідати у різний транспорт. Платити можна буде як з транспортної картки, так і з банківської, з мобільного телефону або на веб-сайті за допомогою QR-коду», – розповів Сергій Журбенко.

Як повідомляла «Львівська газета» раніше, угоду про кредитне фінансування впровадження е-квитка на 10 мільйонів євро підписали 17 листопада 2016 року. Тоді ж обрали консультанта, який допомагає впроваджувати проект – це австрійська компанія iC consulenten.

У березні 2018 року планували підписати угоду з переможцем. Проте, незабаром повідомили, що е-квиток впровадять у другій половині 2019 року, бо потрібно допрацювати у документах всі вимоги ЄБРР.