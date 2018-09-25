«Навіщо ви нас водите в зоопарк?», – діти після відвідин «Домажиру»

«У багатьох наших мешканців є травми від попереднього життя, – розповідає менеджер з туризму Петро Кулик, – Притулок відкритий для туристів не заради заробітку, а щоб показати, що ведмідь не є забавкою. Дика тварина має жити в дикій природі, а не розважати людей в цирках чи зоопарках. Звичайно, є різні відвідувачі. Є такі, що тішаться, коли бачать ведмедя здалеку, у природних умовах, а є такі, що думають, якщо заплатили гроші за квиток, їх мають розважати. Але є позитивна тенденція. Дуже смішно, коли маленькі діти кажуть батькам: «Чого ви нас водите в цирк і зоопарк, якщо знаєте що там погано поводяться з тваринами».

Зараз у притулку мешкає дев’ять ведмедів: Потап, Бодя-Грошик, Тайсон, Настя, Маня, Христя, Оля, Квітка та Машутка. Кожен з них має свій характер. Потап дружелюбний, любить спостерігати, що навколо відбувається. Настя з Бодею вже живуть більше для себе і не звертають увагу на людей. Хоча іноді Бодя може попозувати для відвідувачів, Настя може проявляти агресію. Виходячи зі смакових вподобань мешканців притулку, у меню кав’ярні, уже для людей, можна знайти піци: «Від Потапа», з великою кількістю м’яса, овочеву «Від Тайсона», гостру «Від Насті», яка дуже відповідає її характеру.

«Настя і Бодя наймолодші ведмеді і перші врятовані, – зазначає Петро. – Настя була найпершою. Вона народилась в 2012 році у зоопарку, приблизно в 3 місяці була вилучена від метері для продажу. Після судового процесу її вдалось повернути. Але мама, яка не мала материнського інстинкту, бо її використовували для розплоду, її не визнала. Спершу жила в Житомирі потім переїхала до нас разом зі своїм співжителем Бодею, якого ще називають Грошик, оскільки через передачу «Гроші» були зібрані кошти, щоб його викупити. Вони найбільш грайливі і активні. І, до речі, єдині ведмеді, що спали взимку».

Про зимову сплячку, “прикинутись мертвим” та інші міфи

До речі, те, що ведмеді впадають в сплячку – найрозповсюдженіший міф. Насправді, цей процес називають «зимовий сон». Травини, які впадають в сплячку протягом зими не прокидаються, а ведмеді прокидаються. Наприклад, ведмедиця прокидається саме під час зимового сну, народжує, вигодовує і навесні виходить вже з дитинчатами.

«Багатьма міфами оточене питання, як втікати від ведмедя, – говорить Петро. – Головне – бігти не швидше за ведмедя, а швидше ніж ваш друг. Також кажуть, що треба прикинутись мертвим. На що рейнджери з Аляски кажуть «Правильно, це допоможе вам стати мертвим». Є два варіанти: спокійно, не відводячи погляд, відійти або спробувати налякати. Вони не дуже хоробрі тварини, стараються уникати зустрічей з людьми».

У природі ведмеді одинаки, сходяться тільки навесні. Але в неволі їх можна утримувати двоє-троє. Ще пара співмешканців – Тайсон і Машута – потрапили сюди з мисливської станції, де їх використовували для притравки. Важко повірити, однак, попри закон, такі місця ще існують. Уявіть собі ведмедя на ланцюгу, на якого нацьковують псів для тренування. У випадку прояву агресії, його можуть просто відтягти за ланцюг. Є практика спилювати ікла та кігті, щоб вони не зашкодили собакам. Тайсон – єдиний ведмідь притулку, що народився в дикій природі, його маму вбили браконьєри, а його підібрали маленьким.

Не від доброго життя…

Багато мешканців притулку мають проблеми зі здоров’ям. Так, Маня, яку привезли зі Львова з ресторану «Гуцульський двір» мала проблеми з зайвою вагою, а від того і з суглобами. А Квітка, на цей момент, останній ведмідь, врятований з неволі, (її привезли у червні цього року з мисливської станції в Теребовлі), навпаки, важила всього 106 кг. Оля – зовсім сліпа і підозрюють, що зробили це штучно, щоб тварина не боялась світла циркових софітів. Найбільш постраждала найстарша жителька притулку, ведмедиця Христина, якій близько 27 років. Через те, що власник поїв алкоголем, вона має цироз печінки, одне око довелось видалити через глаукому.

Найбільше пощастило Потапу (2009 рік народження), якого забрали з ресторану в Чернівецькій області. Попри ненайкращі умови, до нього було найкраще ставлення. Тому він має дружелюбний характер, артистичний.

Притулок: врятувати і реабілітувати

Унікальний рекреаційний центр для порятунку бурих ведмедів «Домажир» заснували за підтримки Міжнародного фонду «Чотири лапи» (Австрія). Притулок рятує ведмедів із притравлювальних станцій, пересувних зоопарків, цирків, готелів та ресторанів. Зазначимо, організація міжнародна та рятує тварин у всьому світі: у Африці – великих котячих, Індонезії – арангутанів, Азії – слонів. На території України почали діяльність з допомоги безпритульним тваринам, а у 2012 році стартував проект з порятунку бурих ведмедів. Перший притулок з’явився в Житомирі, а вже у травні 2016 року був закладений перший камінь на території «Домажиру».

На 20-гектарній площі в межах Яворівського національного парку розкинулися угіддя для клешоногих, де вони почуваються як у природі. Вольєри реабілітаційного центру розташовані у лісі. Тут зроблені 6 кліток та 2 секції для утримання тварин різного віку і стану здоров’я. Є басейни і штучні берлоги. Окрім цього працівники центру спорудили «ігрові конструкції» для пришвидшення адаптації тварин. Поміж вольєрами збудовані спеціальні туристичні доріжки, тож всі охочі мають змогу поспостерігати, як живуть бурі ведмеді у живій природі. Тут створено умови для реабілітації, лікування тварин та їхньої адаптації до нового місця.

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З 20 гектарів, на яких розташувався притулок, поки задіяна менша половина, і готовий прийняти до 30 тварин. А працювати є над чим. За підрахунками активістів, у цирках залишається близько 100 тварин і невідомо скільки – на мисливських станціях.

На території парку створені умови не тільки для його мешканців, а й для відвідувачів. Тут можна спостерігати за життям ведмедів, випити кави в кафе чи придбати з собою тематичні сувеніри у спеціальній крамниці. Тут є мотузковий парк, альтанки та паркінг. Відвідувачам притулку гіди проводять екскурсії, під час яких розповідають про життя ведмедів на волі та у реабілітаційному центрі. Також гостям пропонують театралізовані екскурсії за участю міфічного героя Чугайстра.

Притулок відкритий для відвідувачів з 09:00 до 18:00. Вихідний день – понеділок. Екскурсії відбуваються кожні півгодини, вартість включена у вхідні квитки. Зазначимо, без екскурсовода на територію вас не пропустять.

Вартість вхідних квитків: для дорослих – 60 грн; студентів – 40 грн; дітей – 30 грн; театралізований тур «До Чугайстра» – 300 грн з групи (до 30 осіб).

Реабілітаційний центр розташований між селами Домажир та Жорниська.

Як доїхати?

Громадським транспортом:

Автобус від Янівського цвинтаря, який прямує в напрямку Новояворівська.

Автомобілем:

Вам потрібно їхати трасою М-10 у напрямку Янова. Після знаку «Ямельня» (наступне село трасою за Домажиром), доїхати трасою до вказівника «Жорниська» (праворуч), повернути за табличкою і 2,5 км їхати за вказівниками до ведмежого притулку «Домажир».

Усі фото автора.