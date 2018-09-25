На Львівщині є громади, які не готові вкладати гроші у спортивні майданчики, – управління фізичної культури Львівщини

Програма ЛОДА «Спортивний майданчик» реалізовується у чотирьох напрямах: тренажерне укомплектування майданчиків, встановлення штучного покриття, обладнання наливним покриттям (більш багатофункціональне) і заміна об’єктів зі штучним покриттям, які перебувають у користуванні більш ніж 10 років.

Усього на 2018 рік програмою передбачено упорядкування 98-ми спортивних майданчиків, більшість з яких будуть обладнані 5-ма тренажерами. Так, з 61‑го запланованого об’єкта такого типу завершити роботу залишається над трьома. Кожен із них обходиться обласному бюджету у 50 тис. грн., роботи з майданчиками інших видів – 550 тис. грн., реконструкція штучного покриття – 250 тис. грн.

Фінансування програми здійснюється за участю облдержадміністрації та місцевих громад здебільшого в однаковому співвідношенні.

«Але є території, які не готові брати участь у співфінансуванні. Умовно кажучи, якась територія вважає, що біля сільської ради важливіше викласти бруківку, аніж облаштувати майданчик. Наприклад, цього року від співпраці відмовився Новий Розділ. Програму ніхто не нав’язує. Процедура така: оголошується початок програми, громади подають свої пропозиції та пакет документів (право власності на земельну ділянку, готовність до співфінансування). Зрозуміло, не всі є до цього готові. Є території, які чомусь вважають, що важливіше… бруківка», – розповів у коментарі «Львівській газеті» начальник управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Роман Хім’як.

Однак програма працює. Так, цієї суботи, 29 вересня, у селі Угерсько Стрийського району у її рамках відкриють майданчик.

Майже сотня запланованих на цей рік об’єктів для спортивного дозвілля в області є лише частиною програми ЛОДА «Спортивний майданчик», яка реалізується упродовж 2017–2021 рр. На перспективу планують відновлювати цілі спортивні комплекси.