Мандри Львівщиною: новий туристичний путівник

«Путівник створили з метою популяризувати маловідомі еколокації, національні та регіональні парки, а також еколого-просвітницькі центри, як «Домажир», – розповідає Наталя Табака, керівник управління туризму Львівської ОДА. – Над ним з початку червня працювала велика команда, до якої увійшли фотографи, екологи, представники парків та управління туризму і курортів. За допомогою знімків хотіли передати через емоцію, що потрібно для своєї родини планувати еко-дружній відпочинок. Це видання як для львів’ян, так і для тих, хто приїжджає до нашого міста як турист».

Путівник, зокрема, пропонує завітати до Національного природного парку «Сколівські бескиди», де можна побачити визначну природну та археологічну пам’ятку Урицькі скелі, гору Парашка, Кам’янецький водоспад. Розповідає про Яворівський національний природній парк, Національний природній парк «Північне Поділля», Регіональний ландшафтний парк «Верхньодністровські Бескиди», Регіональний ландшафтний парк «Стільське горбогор’я», Регіональний ландшафтний парк «Знесіння».

Є на Львівщині еколого-просвітницькі та туристично-рекреаційні центри. Зокрема, у Національному парку «Сколівські бескиди» успішно відроджують популяцію зубрів і на сьогодні стадо цих лісових тварин налічує понад 30 особин. На території рекреаційного осередку Оселя «Розточчя» розвивається кінний туризм – відвідувачі мають змогу милуватись нащадками дикого коня тарпана та здійснювати кінні прогулянки. У 15 км від Львова розташований унікальний рекреаційний центр для порятунку бурих ведмедів «Домажир». Тут в умовах, максимально наближених до природніх, ведмеді проходять процес реабілітації та відновлення.

Також посібник містить особливий розділ, присвячений локаціям спостереження за птахами. І розповідає про унікальні цвітіння, наприклад у Національному природному парку «Північне Поділля» росте дика орхідея, у заплаві річки Дністер – дикі тюльпани.

Путівник вийшов тиражем 1000 примірників і буде розповсюджуватись в туристично-інформаційних центрах, під час виставкових заходів. Крім цього, він буде доступний в цифровому форматі на сайті Львівської ОДА, сторінках установи у Facebook та Instagram. Також планується його випуск англійською мовою.