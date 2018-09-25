Друга партія «бейбі-боксів» уже на шляху до Львова

У департаменті соцзахисту розповіли, скільки пакунків малюка чекати на Львівщині

400 обіцяних «бейбі-боксів» уже в Житомирі, до Львова їх привезуть після обіду. Усі вони поїдуть в обласні пологові будинки. Про це у коментарі «Львівській газеті» повідомив заступник директора департаменту соціального захисту ЛОДА Віктор Степанюк.

Як повідомляла «Львівська газета» раніше, у першій поставці до Львова привезли вдев’ятеро менше бейбі-боксів, ніж планували.

Працівники соціального захисту вже майже роздали отримані пакунки породіллям.

Аби отримати довгоочікуваний пакунок, матерям що народили, потрібно написати заяву на адресу структурного підрозділу з питань соціального захисту за місцем проживання.