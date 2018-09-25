Цього тижня у Львові курсуватимуть ще 5 МАЗів

Автобуси, які уже почали курсувати, забезпечили водіями, вони їздять на маршрутах №16, 3А, 2А, 46, 47А. Про це у коментарі «Львівській газеті» повідомив директор ЛК «АТП-1» Орест Хамула.

За словами Ореста Хамули, до кінця цього тижня планують запустити на маршрути ще 5 автобусів виробництва МАЗ. Поки що всі вони очікують на проходження реєстрації у банку.

Як писала «Львівська газета» раніше, до кінця року місто має отримати 150 нових автобусів: 100 — білоруського виробництва МАЗ та 50 — львівського виробництва «Електрон».