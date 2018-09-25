«Біжи – здоров’я збережи»: Цього тижня львів’яни доєднаються до спортивного флешмобу

Цієї суботи, 29 вересня, у Львові відбудеться флешмоб «Біжи – здоров’я збережи», який має зробити здоровий спосіб життя ще популярнішим

«Біжи – здоров’я збережи» – це серія забігів. Організатори флешмобу хочуть об’єднати людей, які вже знають про користь бігу в їхньому житті і тих, хто лише думає стати частинкою спорту.

«Ідея проведення такого забігу зародилась у компанії з 15 друзів. І вже зараз є 2000 людей, які готові зробити перший крок на шляху до цілі, і тих хто вже активно займається спортом. Реєструються не лише окремі люди, але й цілі колективи», – розповів «Львівській газеті» координатор проекту Павло Шумілов.

Для професіоналів та аматорів підготують дві траси – 5 км та 2,5 км відповідно.

«Але пробіжить хто скільки може: хтось 100 метрів, хтось – 200. Тут як в житті: дистанція у кожного своя», – додає Павло.

Загалом організатори планують провести 3 таких забіги: 29 вересня, 4 та 13 жовтня. Усі вони відбудуться на території Стрийського парку, який, до слова, вже давно став улюбленою локацією містян не лише для прогулянок, а й для ранкових та вечірніх пробіжок.

Перший забіг з серії стартуватиме 29 вересня о 9:00 годині. Учасники розпочнуть свій маршрут біля входу у Стрийський парк, з боку вулиці Самчука.