За фактом масової бійки біля школи №34 у Львові відрили кримінальне провадження

Напередодні ввечері, 23 вересня, на майданчику біля 34 школи у Львові відбулася масова бійка із застосуванням холодної зброї. Інформацію про подію Нацполіції повідомили медики, які й ушпиталили трьох постраждалих.

Речниця Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська підтвердила «Львівській газеті» інформацію щодо інциденту та наголосила, що правоохоронці встановлюють всі деталі бійки.

«Про сутичку повідомили медики. Жодної заяви від постраждалих у поліції не зареєстровано», – розповіла Світлана Добровольська.

Окрім цього, речниця додала, що кримінальне провадження у цій справі вже відкрито.

Натомість громадська активістка Ірина Юзик на своїй сторінці у Facebook повідомила, що постраждалих більше:

«На двох дівчат та двох хлопців прийшло два десятки нападників повністю у чорному та балаклавах, з металевими палками та ножами».

Мережею шириться інформація, що сутичка сталась між представниками організацій «Чорний стяг» та «Екологічна платформа».