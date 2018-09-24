У Львові вперше труїли кліщів восени: фахівці повідомили причини

Зазвичай, комунальне підприємство ЛМР «Профілактична дезінфекція» обробляє львівські парки від кліщів навесні. Однак, цього року провести акарицидну обробку вперше вдалося восени. Чому так склалося і чи буде осіння дезінфекція ефективною, в коментарі для «Львівської газети» розповів директор КП «Профілактична дезінфекція» – Роман Добуш.

Восени ризик принести додому кліща зазвичай зменшується, однак цьогорічний вересень видався досить теплим і комунальники вирішили не гаяти часу.

«Минулого тижня було тепло і кліщі, які вже готувалися до зимівлі, перебували на трав’янистих покровах парків. І щоб знищити завчасно тих кліщів, які вже наступного року мають дати потомство, ми прийняли рішення піти трошки на випередження і провести акарицидну обробку парків», – пояснює Роман Добуш.

Ця дезінфекція стала другою у цьому календарному році, тож комунальники очікують, що наступного теплого сезону наплив небезпечних комах буде меншим, ніж зазвичай.

Роман Добуш також зазначив, що проводити акарицидну обробку парків можна лише за визначених погодних умов:

«Ми проводимо акарицидну обробітку тільки при температурі більше +10, +15 градусів, якщо температура на вулиці тримається не менше трьох днів, тоді вони (кліщі) – активні. Погода впливає, бо якщо є опади під час обробки, то йде розшарування концентрації діючої речовини і вона вже не має активної дії на такі живі організми, як садові кліщі».

Людям, які проводять свій час у парках, цей препарат не має завдати шкоди, адже розприскування речовини відбувається за 1-1,5 метра від пішохідних доріжок. А от на кліщів препарат може діяти від 30 до 45 діб.

За тиждень комунальники встигли обробити майже всі парки Львова, їм вдалося знищити близько 30% кліщів.

Пан Роман також наголосив, що акарицидну обробку краще проводити двічі або й тричі на рік, адже це збільшує шанси людей боротьбі з кліщами – переносниками та вірусного кліщового енцефаліту хвороби Лайма.

«Знищити їх стовідсотково – ми не знищимо, але ми можемо убезпечити від їхнього доступу місця масових скупчень людей», – додав Добуш.