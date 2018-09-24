Стало відомо, коли запрацює гінекологічний корпус Львівського перинатального центру

У третьому корпусі мають обладнати 2 гінекологічні відділення, консультативно-поліклінічне відділення, відділення патології вагітності та фізіотерапевтичний кабінет. Окрім цього, управління ЛОКПЦ склало перелік оснащення, яке має бути у гінекологічному корпусі. Про це у коментарі для «Львівської газети» повідомив Директор Перинатального центру – Ігор Потапов.

«Питаннями закупівлі апаратури та обладнання теж займається Управління капітального будівництва», – зазначив Ігор Потапов.

Сьогодні, 24 вересня, Управління капітального будівництва Львівської ОДА підписало договір з компанією-підрядником – ТОВ «Будівельна компанія «Прогрестехбуд», яка взяла на себе зобов’язання провести реконструкцію третього, гінекологічного корпусу Львівського обласного клінічного перинатального центру (ЛОКПЦ).

За словами Потапова, роботи на території корпусу вже розпочались. «Робимо стоянку, щоб відвідувачі могли машини свої поставити. Ремонтні роботи ведуться: стяжку роблять, працюють електрики і сантехніки», – наголосив директор ЛОКПЦ.

Натомість, за словами заступника керівника УКБ ЛОДА Олега Пелиха, зараз на території 3 корпусу ЛОКПЦ тривають підготовчі роботи, зокрема, прибирання. Підрядники почнуть працювати завтра.

Додамо, що «Прогрестехбуд» переміг у тендері, оскільки запропонував меншу ціну за свої послуги, аніж конкурент, а саме – 118 тисяч 787 гривень. До того ж, саме ця компанія займалась реконструкцією двох інших корпусів ЛОКПЦ – адміністративного та акушерського. Та чи не вплине нижча ціна на якість виконаних робіт? З таким питанням «Львівська газета» звернулась до заступника керівника УКБ ЛОДА, Олега Пелиха.

– Звичайно, що не боїмося. Вони робили попередніх два корпуси, вони показали свою роботу і показали, що вони роблять якісно та вчасно. Тому претензій як таких немає, – запевнив Олег Пелих.

Окрім того, нам вдалося з’ясувати, на які строки виконання робіт орієнтуються у ЛОДА:

«В планах – до кінця року завершити роботу. Якщо будуть фінансувати, звісно», – зазначив Олег Пелих.