Онлайн-продаж ОВДП відкриє ринок інвестування для фізичних осіб – ПриватБанк

Онлайн-продаж облігацій внутрішньої держпозики фізичними особам, який запускає ПриватБанк за підтримки Мінфіну та НБУ, фактично відкриває для українців новий ринок інвестування в цінні папери. Про це заявила під час виступу на Ukrainian Financial Forum в Одесі заступник голови правління ПриватБанку Галина Пахачук. За її словами, саме банки сьогодні можуть запропонувати абсолютно нові технологічні рішення, що будуть розвивати внутрішній ринок позики для населення, який сьогодні в Україні фактично відсутній.

«Банк має стати для своїх вкладників насамперед фінансовим консультантом з питань інвестування в державні цінні папери та корпоративні облігації, – зазначила Галина Пахачук. – ПриватБанк прагне змінити та змінює профіль своїх пасивів, тому наша мета – розширити лінійку продуктів і стати провідником для клієнтів у світ інвестицій».

Новий сервіс онлайн-інвестування в ОВДП, за словами Галини Пахачук, дозволить дати інвесторам можливість без зайвої бюрократії відкривати інвестиційні рахунки та купувати держпапери, отримувати виписки в держпаперах і легко керувати своїм портфелем. І головне – забезпечити відкритість інформації про котирування паперів і простий вхід і вихід з інвестицій «однією кнопкою».

У вересні ПриватБанк анонсував продаж населенню ОВДП через Приват24. Для запуску нового сервісу ПриватБанк спільно з НКЦПФР розробляє низку змін до нормативних актів, що спростять купівлю ОВДП для фіз. осіб, зокрема зміни до положення № 735 в частині спрощення процедури відкриття рахунку в цінних паперах і положення № 1708 в частині розподілу обов’язків між підрозділами банку під час проведення операцій з цінними паперами.