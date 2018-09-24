Мокрий сніг йде на Львівщину

Сьогодні та завтра на Львівщині буде вітряно, можливі опади, подекуди із мокрим снігом. Про це у коментарі «Львівській газеті» розповіла синоптик Львівського гідрометцентру – Олена Смалюх.

За її словами, нічні температури коливатимуться від +1 до +6 градусів за Цельсієм. Можливі заморозки.

26 і 27 вересня сильного вітру та опадів не передбачається, тому вдень температура поступово підвищиться. Вночі буде холодно, очікуються заморозки.

28 вересня температура вдень досягне 21 градуса тепла. 29 вересня знову дощитиме і вітри знизять температуру до +9 градусів за Цельсієм.

Втім легкий одяг ховати далеко у шафу синоптики не радять. Кажуть, попереду «бабине літо».