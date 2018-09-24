Меморіал Небесної Сотні у Львові: що зробили за тиждень

У сквері на вулиці Кривоноса почали роботи із будівництва пам’ятника Героям Небесної Сотні.

Вже встановили огорожу та розчистили ділянку. «Це було звалище. Перед вирівнюванням ділянки ми вивезли два «КАМАЗи» сміття», – розповів заступник директора ЛКП «Зелений Львів» Андрій Шульський.

Також вже викопали траншею під фундамент, який заллють у четвер.

Меморіал складатиметься із двох частин: площі зі стелою та оглядовими майданчиками і пішохідного моста, що пролягатиме від парку «На валах» і до меморіалу.

Саму стелу виготовлять з бетону та облицюють кортеном – спеціальним металом, який є стійким до корозії. В Україні його не виготовляють, тому матеріал приїде з Польщі, або Швейцарії. Навколо споруди та оглядових майданчиків хочуть зробити освітлення та викласти гранітні плити.

На проект виділили близько 11 мільйонів гривень. Роботи планують завершити у лютому 2019 року.

Як повідомляла «Львівська газета» раніше, капсулу під будівництво заклали ще у квітні цього року. Проте, початок робіт затягнувся до осені через проблеми із розробкою проектно-кошторисної документації. Однак, два тижні тому Управління архітектури та урбаністики підписали угоду з підрядником та погодили детальний план виконання робіт.

Другий етап будівництва, а саме пішохідного моста, розпочнеться весною. Зараз триває розгляд документації та державна експертиза.