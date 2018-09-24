Через сильний вітер у трьох районах Львівщини повалило дерева

Повалені дерева призупинили рух транспорту на деяких ділянках дороги. У тому числі на трасі Київ-Чоп

Надзвичайники усі повалені дерева порізали і розчистили дороги для проїзду автівок. Про це у коментарі «Львівській газеті» повідомив речник ГУ ДСНС у Львівській області Ігор Курус. Також він додав, що жертв та травмованих внаслідок негоди немає.

«За вчорашню добу, 23 вересня 2018 року, у результаті сильних поривів вітру, на деяких ділянках автомобільних доріг було обмежено рух транспорту. Наші працівники провели порізку чотирьох дерев. Так, роботи проводились в с. Демні Сколівського району, де на трасу «Київ-Чоп» впало дерево, перешкоджаючи руху транспорту. Схожі події відбувалися в с. Бабона Самбірського району та в с. Нежухів Стрийського району, де рятувальники проводили роботи», − розповів Ігор Курус.