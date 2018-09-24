29 вересня у Львові стартує «Золотий лев-2018»

На театральному фестивалі очікують постановки режисерів з України та закордону

Міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев» цьогоріч триватиме з 29 вересня по 7 жовтня. Уже традиційно українських та зарубіжних акторів прийме театр «Воскресіння». У програмі – вистави відомих режисерів Румунії, Грузії, Австрії, Польщі та, звісно, України.

Фестиваль розпочнеться з вуличної вистави «Йов» К. Войтили, яку розіграють на площі перед Львівською оперою о 20.00 29 вересня. З українського репертуару організатори анонсують виставу «Однорукий» Київського молодого театру (у головній ролі Стас Боклан), яка відбудеться 2 жовтня о 19.00. А також – «Розбитий глек» Київського національного театру ім. І.Франка (у головній ролі Остап Ступка та Олександр Задніпровський) 7 жовтня о 19.00.

Нагадаємо, Міжнародний фестиваль «Золотий Лев» з 1992 року відбувається у Львові. Він – єдиний в Україні охоплює усі театральні новинки сучасного мистецького світу.