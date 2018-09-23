У Червонограді рятувальники гасили “Лексус”

Вчора у Червонограді ледь не згорів автомобіль.

До Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Червоноград на вул. Львівська, в автомобілі «Lexus 570».

“До місця події негайно виїхали рятувальники 33-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Червоноград, які оперативно прибули до місця виклику та приступили до ліквідації займання. О 14:18 пожежу вдалось локалізувати, та о 14:24 ліквідувати”, – повідомили у Головному управління ДСНС у Львівській області.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено моторний відсік.

Обставини події встановлюються. Внаслідок події ніхто не постраждав.