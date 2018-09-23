У Бродах горіли дві господарські будівлі

Вчора у Бродах трапилась пожежа. Загорілась цегляна господарська будівля.

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ 10 ДПРЧ м. Броди.

“Прибувши на місце події, вогнеборці одразу приступили до ліквідації займання. Завдяки злагодженим діям вогнеборців, вдалось врятувати від повного знищення вогнем господарську будівлю та запобігти поширенню вогню на поруч розташовану будівлю”, – повідомили у Головному управлінні ДСНС у Львівській області.

Пожежу локалізували о 17:47 та ліквідували о 18:49. Вогнем знищено перекриття та дах повністю. До ліквідації займання залучили 7 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини та причина виникнення займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.