На благодійному ярмарку збиратимуть гроші постраждалим тваринам

У Львові організовують ярмарок, який допоможе тваринам. До Дня захисту тварин (6-7 жовтня) у парку “Знесіння” відбудеться захід, на який привезуть тварин, які постраждали від рук людей. Зокрема ті, яких вилучили з поганих умов та від бранконьєрів.

“Гості ярмарки зможуть покататися на справжньому єдинорозі, погратися з тваринками в контактному зоопарку, скуштувати вуличну їжу, взяти участь в крутих майстер-класах, придбати багато цікавих речей, здебільшого виготовлених власними руками. Цей захід обіцяє море вражень та позитивних емоцій”, – розповіли у прес-службі Львівської міської ради.

Ярмарок триватиме від 13:00 до 20:00 у суботу та неділю