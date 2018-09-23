На автодорозі Київ-Чоп трапилась ДТП

Учора після обіду на трасі Київ – Чоп 31-річний львів’янин на “Фольксваген Крафтер” зіткнувся із автомобілем “Пежо Експерт”, яким керував 29-річний мешканець Тернополя.

“Внаслідок удару автомобіль “Пежо Експерт” виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся із автомобілем “ВАЗ 21099”, під керуванням мешканця м. Радехів 1968 року народження. У результаті ДТП водій та пасажири автомобіля “ВАЗ 21099” отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню”, – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Водій перебуває у хірургічному відділенні Львівської лікарні швидкої допомоги, а пасажирів після огляду медики відпустили додому.