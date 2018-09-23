Мама Кузьми просить фанів співака про допомогу

Ольга Кузьменко заявила, що фото Скрябіна недобросовісні похоронні фірми використовують у рекламних цілях.

“Звертаюся до фанів Кузьми Скрябіна! Прошу у всіх вас допомоги! Звертаюся до всіх християн України!!

Допоможіть виявити і знешкодити мародерів-господарів похоронних фірм, які використовують портрет мого сина в рекламних цілях. Роблять лжемогили на своїх показових майданчиках з повністю Андрійковими даними”, – написала Ольга Кузьменко на своїй сторінці у Фейсбук.

Вона сказала, що вже мають дані про чимало таких фактів. Однак всіх самостійно виявити не можуть. Тому просить, щоб усі, хто побачить подібне, звертались на номером телефону або ж писали у Вайбер: 0983338320.

“Я думаю ,що всі люди України мене підтримають – це кощунство і мародерство, яке не має аналогів ніде у світі! Наживатися таким чином на зображенні людини, яка не шкодувала свого життя за Україну!”, – сказала мати Кузьми.

Нагадаємо, Кузьма Скрябін загинув у лютому 2015 року у ДТП.