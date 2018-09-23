Львів’ян вчили безпечно пересуватися на велосипедах

У межах Європейського тижня мобільності у Львові патрульні провели у школах та різних компаніях спеціальні тренінги та лекції.

Учасникам розказували про основні правила дотримання безпеки руху на дорозі. Зокрема про правильну подачу жестів руками, які б застерігали водіїв авто чи попереджали їх про маневри велосипедиста.

Школярі змогли поїздити у супроводі велопатруля, тож засвоїли не тільки теорію, але і практику.

«Найбільше питань від дорослих були пов’язані із штрафуванням велосипедистів. Можу сказати, що від часу створення велопатруля такі порушники нам в поле зору не потрапляли. Але, от коли я не в формі і не на своїй зміні, я часто бачу грубі порушення велосипедистами, зокрема переїзд дороги на червоне світло», — зазначив керівник велопатруля Назарій Прінь.

Навчання організовані у межах Європейського тижня мобільності та проводяться за підтримки проекту «Інтегрований розвиток міст України» Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) та КУ «Інститут міста» задля популяризації екологічного виду транспорту і зменшення травмування серед велосипедистів, а також створення комфортних умов пересування на дорогах для усіх учасників руху.