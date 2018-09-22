Активісти кажуть, що люди вже давно чекали цієї події

У Тустані ліквідовують нафтову свердловину №4-Східницька, що знаходиться за 300 м від підніжжя скель, поруч з основною дорогою до пам’ятки.

“Пробурена у 70-х роках минулого століття, свердловина, глибиною більш як 4,5 км, так і не використовувалася – випробування показали, що нафта не має промислового значення. Об’єкт було законсервовано, але зберігалась величезна охоронна зона. Для пам’ятки археології і природи, яку відвідують понад 100 000 людей щороку, санітарно-захисна зона свердловини обмежувала громадську функцію і розвиток інфраструктури в радіусі 500 м”, – повідомляють у спільноті Тустань.

Додамо, що ці обмеження охоплювали також територію Заповідника «Тустань», Національного природного парку «Сколівські Бескиди», центральну частину села Урич.

А повна ліквідація свердловини дозволить створити стаціонарну інфраструктуру в’їзної зони Заповідника, якої так бракує відвідувачам. Йдеться, зокрема, про Музейно-адміністративний корпус, який передбачений Детальним планом території, а також облаштування автостоянок та точок харчування.