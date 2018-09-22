У Самборі загинув пішохід

Учора, 21 серпня, о 15:00 смертельна ДТП сталась у місті Самбір.

“Водій “ВМW 520”, мешканець с. Новий Калинів Самбірського району 1986 року народження, поза межами пішохідного переходу, здійснив наїзд на пішохода, 26-річного самбірчанина, який раптово вибіг на проїжджу частину”, – повідомили у департаменті із питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Пішохід загинув на місці події від отриманих травм.

Обставини події встановлюються.