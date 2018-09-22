Рятувальники витягнули чоловіка із колодязя

У с. Рудно чоловік впав у власний колодязь. Після повідомлення до Служби порятунку, рятувальники негайно виїхали на місце події.

“Як з’ясувалось 26-річний чоловік впав у 12-метровий колодязь з водою та самостійно не може вибратись на поверхню”, – розповіли у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області.

“Пошуково-рятувальним відділенням за допомогою гірничорятувального спорядження було опущено одного з рятувальників в колодяь, де той закріпив спорядження на потерпілому та витягнуто його на поверхню”, – пояснили рятувальники.

На поверхні потерпілого передано працівникам швидкої медичної допомоги. До рятувальної операції залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини події встановлюються.