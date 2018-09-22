Погода на вихідні

У Львові та області - різке похолодання

В Україні на зміну теплим дням прийшов справжній холод.

Сьогодні, 22 вересня, у Львові та області похмура погода. Температура повітря – 13-14 градусів тепла.

Після обіду буде дощ, падатиме аж до вечора.

А завтра, 23 вересня, буде суха погода. Проте температура не дуже зміниться. Обіцяють у тих же межах – 13-17 градусів тепла.

Сьогодні варто спостерігати за павутиною. Наші пращури вважали, якщо вона була довгою, то це на ясну осінь, і сніг передбачався нескоро.